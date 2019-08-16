Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»

«Спартак» на своем официальном сайте сообщил, что экипаж самолета A-321 может бесплатно посещать домашние матчи красно-белых.

— Все мы в футбольном клубе «Спартак-Москва», как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А-321, который совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский, — говорится в сообщении. — Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу.

Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака»! И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК «Спартак-Москва» на «Открытие Арене».

Напомним, самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

После взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, в результате чего двигатели стали работать с серьезными перебоями. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.

Позже стало известно, что пилот самолета А321 Дамир Юсупов оказался болельщиком «Спартака». Кроме того, уже несколько хоккейных и футбольных клубов также разрешили экипажу бесплатно посещать домашние матчи. Матчи 6-го тура РПЛ начинаются с аплодисментов в честь экипажа спасенного самолета.