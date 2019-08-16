Пилот, посадивший самолет на поле, оказался болельщиком «Спартака»

Пилот самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов оказался болельщиком «Спартака», сообщает fanak1k.ru со ссылкой на эфир Первого канала. Самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь и совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

После взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек, в результате чего двигатели стали работать с серьезными перебоями.

По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей. Руководство «Урала» заявило, что выдаст экипажу пожизненные абонементы на матчи клуба.

— Конечно, воспользуюсь бессрочным абонементом на матчи «Урала», — сказал Юсупов. — Я люблю футбол, с детства болельщик московского «Спартака». На тот момент «Урала» не было в высшей лиге. Помню, было 16 команд: «Динамо» Киев, «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Минск, «Металлист», «Спартак»...

Поскольку я житель Свердловской области, очень уважительно отношусь к футбольному клубу «Урал», — сказал Юсупов. — С очень большим удовольствием принимаю этот абонемент. Мне очень приятно. Я очень давно не посещал матчи премьер-лиги в связи с характером моей работы. Очень приятно. Спасибо футбольному клубу «Урал».