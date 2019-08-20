Егор Титов: «В полнейшем порядке Шюррле будет, если начнет делать хет-трики через матч»

Легенда «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» после дерби с ЦСКА (2:1) в шестом туре РПЛ поделился мнением об игре нападающего Андре Шюррле. Немец отметился результативной передачей.

— Шюррле — в полнейшем порядке? — вопрос Шюррле.

— В полнейшем порядке он будет, если начнет делать хет-трики через матч. Однако, конечно, ему нужно отдать должное. Все его решения — точные, правильные. Либо создает голевой момент, либо сам доводит любую атаку до удара. Так как учат! Классная передача на Жиго! Типичный гол для «Спартака». Шюррле — это мастер, большое приобретение для всего нашего чемпионата. Ну и Жиго здорово сыграл.

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