Эдуардо Докампо: "Рубин" допустил много ненужных ошибок"

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 5-го тура премьер-лиги заявил, что собственные ошибки помешали выиграть, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Мы пытались играть первым номером, но у нас не было очень много опасных моментов около чужих ворот, – отметил Докампо. – Мы пропустили неудачный гол, и тогда уже ребята поняли, что надо идти вперед. Соперник получил удаление, и мы подумали, что соперник отдаст инициативу во втором тайме. Мы пытались оказать давление на "Краснодар", но не смогли реализовать много моментов.

– Во втором тайме что сделали неправильно?

– Я думаю, у нас было много ненужных ошибок, так как мы хотели играть в позиционную атаку.