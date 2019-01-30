Дзюба, Жирков и Тарасов поддержали Кокорина

Игроки "Зенита" Артем Дзюба и Юрий Жирков, а также полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своих Инстаграмах опубликовали фотографии в поддержку форварда петербургского клуба Александра Кокорина. Публикации сопровождаются хештегами "свободу Кокорину" и "Саша, мы с тобой".
#Repost @innazhirkova with @make_repost ・・・ Саша, @kokorin9 🙌Мы тебя очень ждём дома ! Я знаю ,как тяжело твоим близким без тебя . Знай ,что мы с тобой ! Все мы понимаем виновность ребят и никто не оправдывает их поведение ! Но ребята уже с полна получили ! 8 февраля состоится суд и я очень надеюсь ,что ребята смогут вернуться к своим детям и женам 👪которым без них очень не легко . #свободукокорину
Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Арест был продлен до 8 февраля.