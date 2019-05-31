Дзюба рассказал, как шутил в письмах Кокорину в СИЗО

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал, что писал одноклубнику Александру Кокорину в письмах в СИЗО. По его мнению, нападающий сможет вернуться в футбол.

– Вы говорили с Кокориным по телефону в последнее время?

– Нет.

– Только через письма?

– Да, писал ему с другом пару раз. Писали нормально, но добавляли какие-то словечки жаргонные – "вечер в хату", еще что-нибудь. С приколом – и он ответил в таком же ключе, посмеялись. Понятно, что ситуация неприятная, но у этого письма была задача и поддержать, спросить, как дела, и дать понять, что жизнь на этом не заканчивается, держись.

– Главное впечатление от процесса Кокорина и Мамаева?

– Не знаю. Я бы искренне извинился, по-человечески, перед всеми. Может, они не считают себя виноватыми. Судя по всему, так оно и есть, какая-то недосказанность присутствует.

– Думаете, Кокорин вернется в футбол?

– Да. Он очень талантливый парень, плюс здоровье и возраст позволяют ему – 28 лет, у него еще есть время. Как только выйдет, три-четыре месяца – и, думаю, будет уже в нормальных кондициях. Все зависит, конечно, от его характера – потому что на стадионах будет нелегко. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.