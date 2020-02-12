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Дзюба назвал Слуцкого покорителем Европы

23:11
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. Фото Алексей Иванов., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий. Фото Алексей Иванов., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба продолжил диалог с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким в Instagram.

Дзюба опубликовал видео, на котором Слуцкий занимается боксом.

— Покоритель Европы! Панчер Леонид Слуцкий. Трепещи и РПЛ, — написал футболист.

Сегодня Слуцкий и Дзюба уже несколько раз обменялись колкостями через Instagram.

Тренер уже отреагировал на новую шутку Дзюбы своей.

— Артем Дзюба, без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте, — написал тренер.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B8erI2DCwXU/

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