Дзюба назвал Слуцкого покорителем Европы
23:11
Форвард «Зенита» Артем Дзюба продолжил диалог с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким в Instagram.
Дзюба опубликовал видео, на котором Слуцкий занимается боксом.
— Покоритель Европы! Панчер Леонид Слуцкий. Трепещи и РПЛ, — написал футболист.
Сегодня Слуцкий и Дзюба уже несколько раз обменялись колкостями через Instagram.
Тренер уже отреагировал на новую шутку Дзюбы своей.
— Артем Дзюба, без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте, — написал тренер.
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