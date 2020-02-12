Дзюба назвал Слуцкого покорителем Европы

Форвард «Зенита» Артем Дзюба продолжил диалог с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким в Instagram.

Дзюба опубликовал видео, на котором Слуцкий занимается боксом.

— Покоритель Европы! Панчер Леонид Слуцкий. Трепещи и РПЛ, — написал футболист.

Сегодня Слуцкий и Дзюба уже несколько раз обменялись колкостями через Instagram.

Тренер уже отреагировал на новую шутку Дзюбы своей.

— Артем Дзюба, без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте, — написал тренер.