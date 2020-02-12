РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Мечты и реальность». Слуцкий пошутил о карьере Дзюбы за рубежом

22:24
Леонид Слуцкий и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Слуцкий и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжает шутить над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Леонид Слуцкий и&nbsp;Артем Дзюба.«Ну, игрочишка, держись». Все зарубы Слуцкого и Дзюбы в Instagram — это красиво

Специалист в Instagram пошутил над пока еще несостоявшейся карьерой футболиста за рубежом. Слуцкий прикрепил в посте соответствующее видео.

— Артем Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность, — подписан ролик.

В среду Слуцкий и Дзюба уже несколько раз обменялись колкостями через Instagram.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир