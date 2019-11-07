Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич успешно перенес операцию, информирует пресс-служба клуба. В ближайшее время игрок приступит к реабилитации.

Ранее сообщалось, что у 25-летнего черногорского футболиста было диагностировано повреждение связок колена после матча 13-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0).

Также сообщается, что полузащитник Джефферсон Фарфан, который восстанавливается после травмы колена, прилетел в Россию и продолжит реабилитацию в расположении клуба. Игрок получил травму в групповом турнире Кубка Америки в составе сборной Перу, которая дошла до финала турнира.

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