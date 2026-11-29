Джонатан Альба: «Матч против «Оренбурга» получился очень эмоциональным»

Главный тренер «Родины» Джонатан Альба остался доволен игрой команды в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (2:1). Москвичи победили благодаря двум голам после 80-й минуты игры.

«Для нас это важные три очка. Обе команды имели моменты, кто был лучше или хуже — сказать однозначно нельзя. Матч получился эмоциональным, и нам сегодня повезло.

Замены сыграли главную роль. «Оренбург» хорошо прессинговал, в первом тайме в атаке у нас ничего не получилось. На вторую половину вышли играть в двух форвардов. Мне очень понравилась наша игра после перерыва», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

«Родина» (15 очков) занимает 13-е место в таблице чемпионата России. 5 декабря команда Альбы сыграет против ЦСКА на своем поле.