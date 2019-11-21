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Джано тренировался в общей группе «Спартака» перед матчем с «Уралом»

17:25

«Спартак» провел тренировку на базе возле «Открытие Арены» в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против «Урала», сообщает официальный сайт клуба. Занятие носило восстановительный характер для футболистов сборных.

Именинник Георгий Джикия и Николай Рассказов, у которого родилась дочь, тренировались только в тренажерном зале.

Айртон и Эсекиэль Понсе вернулись из расположения олимпийских команд Бразилии и Аргентины раньше остальных сборников и работали на поле.

Кроме того, в общей группе занимались Джано Ананидзе, пропустивший последние матчи сборной Грузии из-за повреждения, и Илья Кутепов, который получил травму во встрече с «Арсеналом» 4 ноября.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится 24 ноября, начало — в 14.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-11-21-trenirovka_pered_pervym_vyyezdnym_matchem_tedesko/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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