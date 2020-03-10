Дюков может возглавить селекцию «Спартака»

Как стало известно «СЭ», руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков покинет армейский клуб и, с высокой долей вероятности, займет аналогичный пост в «Спартаке».

Минувшей зимой от красно-синих к красно-белым перешел Антон Чистяков — он занял должность шеф-скаута селекции. На протяжении семи лет 32-летний специалист работал в ЦСКА в качестве координатора селекции. (Вячеслав Короткин, Виталий Айрапетов)

?Главный селекционер ЦСКА: «Ухожу из клуба. В «Спартак»? Без комментариев»

За селекцию в ЦСКА теперь, видимо, будут отвечать Березуцкие