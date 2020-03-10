За селекцию в ЦСКА теперь, видимо, будут отвечать Березуцкие

Как уже сообщил «СЭ», глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков до конца недели покинет свой пост. По нашим данным, с высокой долей вероятности он займет аналогичный пост в «Спартаке».

Теперь, видимо, за селекцию в армейском клубе будут отвечать братья Василий и Алексей Березуцкие, которые зимой были назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

Главный селекционер ЦСКА: «Ухожу из клуба. В «Спартак»? Без комментариев»

Дюков может возглавить селекцию «Спартака»