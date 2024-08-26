Дьяков: «Думаю, Соболеву было бы круто поиграть под руководством Моуринью в «Фенербахче»

Бывший защитник московского «Динамо» и «Сивасспора» Виталий Дьяков поделился мыслями о перспективе форварда «Спартака» Александра Соболева перейти в чемпионат Турции.

«Если будет Турция, то это хорошее продолжение карьеры. Можно будет выйти из зоны комфорта в другой стране с другим менталитетом. Круто, если это будет команда, играющая в еврокубках. Можно попробовать себя. Почему нет? Я только за. Что касается «Фенербахче», то там есть Джеко, хоть и не молодой. Думаю, поиграть под руководством Моуринью Соболеву было бы супер. Но надо понимать, интересуется ли этот клуб Александром», — цитирует Дьякова Legalbet.

В конце июня «СЭ» сообщал, что «Спартак» готов отпустить 27-летнего нападающего.

Соболев выступает за московский клуб с 2020 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.