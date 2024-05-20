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20 мая, 16:07

Дьяков: «Может, Станкович в России воспрянет духом и будет творить у нас тренерские чудеса»

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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Деян Станкович? Ну, вывеска для футболиста крутая. Не знаю, какой тренер Станкович. Он в серии А тренировал «Сампдорию», которая вылетела в серию Б. Я не удивлен, что «Спартак» назначил в очередной раз иностранца, не хочется вешать какие-то ярлыки и говорить, что клуб снова не угадал с тренером. Вы берете иностранца, который был хорошим футболистом, но как тренер он вылетел в Италии, и что? Это «Спартак», я привык, и удивляться тут нечему. Это их дело, не буду заранее говорить, правильное решение или нет.
Как правило, «Спартак», приглашая иностранца, не угадывал. В нынешней ситуации команде нужен был именно русский тренер. Посмотрим, может Станкович в России воспрянет духом и будет творить у нас тренерские чудеса, а «Спартак» при нем заиграет так, что чувствовать никого не будет и начнет выносить всех подряд», — приводит слова Дьякова издание «Евро-Футбол.Ру».

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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