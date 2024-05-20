Дьяков: «Может, Станкович в России воспрянет духом и будет творить у нас тренерские чудеса»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Деян Станкович? Ну, вывеска для футболиста крутая. Не знаю, какой тренер Станкович. Он в серии А тренировал «Сампдорию», которая вылетела в серию Б. Я не удивлен, что «Спартак» назначил в очередной раз иностранца, не хочется вешать какие-то ярлыки и говорить, что клуб снова не угадал с тренером. Вы берете иностранца, который был хорошим футболистом, но как тренер он вылетел в Италии, и что? Это «Спартак», я привык, и удивляться тут нечему. Это их дело, не буду заранее говорить, правильное решение или нет.

Как правило, «Спартак», приглашая иностранца, не угадывал. В нынешней ситуации команде нужен был именно русский тренер. Посмотрим, может Станкович в России воспрянет духом и будет творить у нас тренерские чудеса, а «Спартак» при нем заиграет так, что чувствовать никого не будет и начнет выносить всех подряд», — приводит слова Дьякова издание «Евро-Футбол.Ру».

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».