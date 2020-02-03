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Дубль Кокорина принес «Зениту-2» победу в товарищеском матче

18:49
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит-2» в товарищеском матче обыграл бразильский клуб «Гремио Новоризонтино» (4:1).

В составе победителей дубль сделал Александр Кокорин. Он вышел в стартовом составе и отыграл на позиции полузащитника.

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».

Товарищеский матч

«Зенит-2» (Россия) — «Гремио Новоризонтино» (Бразилия) — 4:1 (2:0)

Голы: Тарасов, 3, Хубулов, 54, Кокорин, 68, 69.

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