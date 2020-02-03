Дубль Кокорина принес «Зениту-2» победу в товарищеском матче
«Зенит-2» в товарищеском матче обыграл бразильский клуб «Гремио Новоризонтино» (4:1).
В составе победителей дубль сделал Александр Кокорин. Он вышел в стартовом составе и отыграл на позиции полузащитника.
Все, победа в контрольном матче на сборах в Турции — 4:1!— «Зенит"-2 (@zenit_spb2) February 3, 2020
?3' Тарасов
?54' Хубулов
?68' Кокорин
?69' Кокорин#Зенит2Гремио pic.twitter.com/eB78S1ySM6
21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.
Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».
Товарищеский матч
«Зенит-2» (Россия) — «Гремио Новоризонтино» (Бразилия) — 4:1 (2:0)
Голы: Тарасов, 3, Хубулов, 54, Кокорин, 68, 69.