Дубль Джорджевича принес «Сочи» победу над «Акроном» в товарищеском матче

«Сочи» 21 февраля победил «Акрон» в товарищеском матче со счетом 3:1.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Лука Джорджевич.

Еще один мяч за сочинцев забил форвард Георгий Мелкадзе.

Третий сбор «Сочи» в Анталье проходит с 15 по 25 февраля.