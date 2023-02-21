В «Факеле» назвали бредом обвинения Украинской ассоциации футбола в договорных матчах

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» ответил на обвинения Украинской ассоциации футбола, которая подозревает российский клуб в договорных матчах.

По словам председателя комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранки, в «Факеле» играет «дисквалифицированный на Украине за договорные матчи украинский футболист», имя которого не называется.

«Мы в этом году на Кипре даже не были. Я комментировать этот бред не хочу, потому что это просто смешно. Ерунда какая-то!» — сказал Котов «СЭ».