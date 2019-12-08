Доменико Тедеско: «Результат на табло, но я не считаю, что «Спартак» играл настолько плохо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от «Ростова» в 19-м туре чемпионата России (1:4). По словам специалиста, его команда не наиграла на разгром.

— «Ростов» — сильная команда, с хорошей группой атаки, — сказал Тедеско в эфире «Матч премьер». — У них было пять ударов по воротам, они забили четыре. У нас порядка десяти, мы забили один.

У нас играла сегодня довольно молодая команда, 6-7 футболистов были в районе 21 года, но мы хотим развивать этих ребят, чтобы они прогрессировали.

Дело не в именах, результат на табло, но я не считаю, что мы играли настолько плохо.

Впереди у нас сборы, много планов, надеюсь, результатом будет успешное выступление в весенней части сезона.