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Доменико Тедеско: «Появится возможность — усилимся. Если нет — проблем тоже не вижу»

11:15
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» ответил на вопрос, необходимо ли команде усиление в зимнее трансферное окно.

— У нас с руководством очень открытый разговор на эту тему, — сказал Тедеско. — Всегда на связи и с Цорном, и с президентом «Спартака». Как я и говорил, вполне доволен тем составом, который есть. Вместе с тем клуб никогда не прекращает работу по селекции. Несмотря ни на какие заявления, скауты трудятся, смотрим кандидатов и обсуждаем их качества. Если появится возможность — усилимся. Если нет — проблем тоже не вижу. Мы спокойно работаем с теми, кто есть, но держим глаза открытыми и следим за рынком. Потому что речь не обо мне, а о «Спартаке». Всегда надо становиться лучше. (Дмитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-glavnogo-trenera-spartaka-domeniko-tedesko-vsya-pravda-o-uhode-soltmurada-bakaeva-v-rubin-1634516/

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