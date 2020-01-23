Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» ответил на вопрос, необходимо ли команде усиление в зимнее трансферное окно.

— У нас с руководством очень открытый разговор на эту тему, — сказал Тедеско. — Всегда на связи и с Цорном, и с президентом «Спартака». Как я и говорил, вполне доволен тем составом, который есть. Вместе с тем клуб никогда не прекращает работу по селекции. Несмотря ни на какие заявления, скауты трудятся, смотрим кандидатов и обсуждаем их качества. Если появится возможность — усилимся. Если нет — проблем тоже не вижу. Мы спокойно работаем с теми, кто есть, но держим глаза открытыми и следим за рынком. Потому что речь не обо мне, а о «Спартаке». Всегда надо становиться лучше. (Дмитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско