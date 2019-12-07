Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ прокомментировал эпизод со стычкой Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо во время игры с «Зенитом».

— Все видели этот эпизод во время матча, — сказал Тедеско. — Это внутреннее дело команды и должно оставаться в команде.

— Ситуацию внутри клуба обсудили и закрыли, — добавил генеральный директор Томас Цорн. — Больше возвращаться к ней не будем.

Напомним, матч с «Ростовом» состоится 8 декабря, начало в 19.00.

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