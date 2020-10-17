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Доменико Тедеско: «Главное, что есть характер»

21:26

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру команды в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» (3:2). Специалиста спросили, не считает ли он проблемой то, что красно-белые часто первыми пропускают.

— Нет, это не проблема. Я говорил о психологии. Это очень важно, — сказал Тедеско в эфире «Матч премьер». — Рано смотреть на таблицу, делать какие-то выводы. Главное, что есть характер.

Химки — Спартак

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