Доменико Тедеско: «Главное, что есть характер»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру команды в матче 11-го тура Тинькофф-РПЛ против «Химок» (3:2). Специалиста спросили, не считает ли он проблемой то, что красно-белые часто первыми пропускают.
— Нет, это не проблема. Я говорил о психологии. Это очень важно, — сказал Тедеско в эфире «Матч премьер». — Рано смотреть на таблицу, делать какие-то выводы. Главное, что есть характер.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.