Доменико Тедеско: «Базовая схема «Спартака» — 5-3-2»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о базовой схеме команды.
— Ваша базовая схема — 5-3-2, верно?
— Да.
— Планируете ли вы наигрывать только ее, или в равной степени будут применяться и другие модели?
— Для нынешнего состава система, которую вы назвали, подходит лучше всего. У каждого футболиста есть свое место. Более того, некоторые могут закрыть несколько позиций. Сейчас важно дать стабильность. Важно наиграть систему, к которой ребята привыкнут и станут чувствовать себя в ней комфортно. Нам нужна хорошо налаженная базовая схема и именно сейчас мы работаем над деталями. Впрочем, на третьем сборе в Сочи обязательно попробуем и другие варианты. Потому что в конечном итоге важна не система, а стиль. Можно применять один стиль в разных схемах. Как ты прессингуешь, как выходишь из обороны, как используешь фланги — вот что имеет значение. (Дмитрий Зеленов)
Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-glavnogo-trenera-spartaka-domeniko-tedesko-vsya-pravda-o-uhode-soltmurada-bakaeva-v-rubin-1634516/