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Доменико Тедеско: «Базовая схема «Спартака» — 5-3-2»

10:30
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о базовой схеме команды.

— Ваша базовая схема — 5-3-2, верно?

— Да.

— Планируете ли вы наигрывать только ее, или в равной степени будут применяться и другие модели?

— Для нынешнего состава система, которую вы назвали, подходит лучше всего. У каждого футболиста есть свое место. Более того, некоторые могут закрыть несколько позиций. Сейчас важно дать стабильность. Важно наиграть систему, к которой ребята привыкнут и станут чувствовать себя в ней комфортно. Нам нужна хорошо налаженная базовая схема и именно сейчас мы работаем над деталями. Впрочем, на третьем сборе в Сочи обязательно попробуем и другие варианты. Потому что в конечном итоге важна не система, а стиль. Можно применять один стиль в разных схемах. Как ты прессингуешь, как выходишь из обороны, как используешь фланги — вот что имеет значение. (Дмитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-glavnogo-trenera-spartaka-domeniko-tedesko-vsya-pravda-o-uhode-soltmurada-bakaeva-v-rubin-1634516/

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