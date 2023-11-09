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Сегодня, 15:30

Документальный сериал «Акинфеев. 20-й сезон» — смотрите на «СЭ» с 15 ноября!

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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

15 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли» стартует документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России: «Акинфеев. 20-й сезон». Детство, дебют за клуб и сборную, Кубок УЕФА, травмы, ЧМ-2018, подробный рассказ про путь к победе в Кубке России в этом году — все это вы сможете увидеть в нашем шестисерийном проекте.

Среди спикеров сериала, помимо самого Игоря Акинфеева, его родители и жена, Леонид Слуцкий и Станислав Черчесов, Валерий Газзаев и Владимир Федотов, Евгений Гинер и Максим Орешкин, Сергей Овчинников и Вячеслав Чанов, Роман Бабаев и Алексей Березуцкий, Ролан Гусев и Сергей Аксенов, Даниэль Карвальо и Сергей Жуков.

Сегодня «СЭ» представляет специальную страницу проекта — на ней, начиная с 15 ноября, будут появляться серии (также их можно посмотреть на нашем YouTube-канале), а пока предлагаем вам посмотреть несколько кратких эпизодов сериала.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
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Алдонин считает, что Файзуллаев сейчас лучший игрок в ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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