Дмитрий Тарасов: "Не звоните мне, я отдыхаю"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился новой фотографией в сториз своего Инстаграма. На снимке присутствует сам игрок и его супруга Анастасия.

- Не звоните мне, я отдыхаю, - написал Тарасов.

Напомним, ранее появилась информация, что футболист был задержан в аэропорту Шереметьево при прохождении таможни. Игрок шел по зеленому коридору и был остановлен сотрудниками таможни. Таким образом, если вина Тарасова будет доказана, ему придется плалить штраф. Уточнянется, что обстоятельства произошедшего выясняются.

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Тарасов задержан в Шереметьево при прохождении таможни