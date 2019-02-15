Тарасов задержан в Шереметьево при прохождении таможни

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту Шереметьево при прохождении таможни, информирует StarHit. Футболист шел по зеленому коридору по возвращении из Испании, где у команды проходил учебно-тренировочный сбор, что говорит об устном заявлении об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Однако сотрудник таможни имеет право остановить пассажира и попросить показать вещи. Обнаружение подлежащих декларированию вещей считается нарушением закона. В статье 16.4 КоАП РФ говорится о том, что "Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения".

Таким образом, если вина Тарасова будет доказана, ему придется плалить штраф. Уточнянется, что обстоятельства произошедшего выясняются.

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