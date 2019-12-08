Дмитрий Парфенов: «Раз чемпионат продолжается, то на таком поле можно играть»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов оценил готовность команды к матчу 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

— Почему Погребняк в основе? Выбор всегда надо делать. Паша достаточно неплохо выходил в последних матчах. Он своей работой доказывает, так что выбор несложный был, — сказал Парфенов в эфире «Матч Премьер».

Хочется выиграть, как любой команде. Разницы нет, где ты играешь. Нет ни одного тренера, который скажет, что хочет получить другой результат. Поэтому настраиваемся на победу.

Поле нормальное для этого времени года. Проблем нет. Раз чемпионат продолжается, то можно играть.

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