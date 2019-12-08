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Дмитрий Парфенов рассказал, в чем «Урал» превзошел «Крылья»

16:19
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после матча 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:2).

— В чем превзошли соперника? В забитых мячах, это во-первых, — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч премьер». —  Ребята начали выполнять то, что их просили. Мы вернулись в игру, это немногого успокоило. Жаль, что мы успокаиваемся, когда нам забивают. Потом пошли качели, атака наша, атака соперников. Пошел навал, что объяснимо.

Крылья Советов — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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