Дмитрий Парфенов рассказал, в чем «Урал» превзошел «Крылья»
16:19
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после матча 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (3:2).
— В чем превзошли соперника? В забитых мячах, это во-первых, — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч премьер». — Ребята начали выполнять то, что их просили. Мы вернулись в игру, это немногого успокоило. Жаль, что мы успокаиваемся, когда нам забивают. Потом пошли качели, атака наша, атака соперников. Пошел навал, что объяснимо.
Опрос
проголосовало: 6093Все опросы
Как закончится матч 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов»?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...