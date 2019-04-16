Дмитрий Кириченко: "В "Уфе" никого за мат не приходилось штрафовать"

Бывший главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко в интервью "СЭ" рассказал о существовавших при нем штрафах за мат для игроков. Специалист признался, что никого штрафовать не приходилось.

– В "Уфе" вы пошли по стопам Семака, запретив материться на тренировках. Как игроки отреагировали?

– Нормально.

– Хоть раз за мат штрафовали?

– Нет. Иногда у кого-то проскакивало, но не критично.

– А у вас на бровке прорывалось?

– Я не ангел. Пока играл, мог на поле дать волю эмоциям, выругаться. Но тяжело принять, когда без повода люди разговаривают матом. Став тренером, стараюсь держать себя в руках. Хотя в раздевалке бывало всякое. (Александр Кружков)

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