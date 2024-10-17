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Губерниев: «У Глушенкова все будет хорошо, а когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, вообще все будет нормально»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что у полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова все будет хорошо, когда оправится от травм.

«У Глушенкова была травма, сейчас он только начинает. Ему нужно восстановить кондиции, если хотите, заново войти в ту же воду. Не надо с него спрашивать очень строго, у него все нормально, он прекрасный футболист. Надеюсь, у него все будет хорошо, а когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, вообще все будет нормально», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

Ранее Глушенков признался, что употребляет пиво после матчей для хорошего самочувствия.

Максим Глушенков. «Кто на что учился в детстве». Новый яркий спич Глушенкова — о высоких зарплатах футболистов
Источник: Metaratings.ru
Футбол
Дмитрий Губерниев
Максим Глушенков
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