Чистяков: «Могу играть в тот же футбол, что и 2-3 года назад, когда была Лига чемпионов»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков считает, что он не стал слабее играть по сравнению с периодом 2-3-летней давности.

— Вы сами не чувствуете, что стали, возможно, слабее себя 2-3-летней давности?

— Нет. Слабее точно не стал. Физически чувствую себя прекрасно и могу играть в тот же футбол, что 2-3 года назад, когда была Лига чемпионов. Понятно, что, когда не выходишь на поле, теряется та самая уверенность. Но я считаю, что мне еще представится шанс, и я докажу свою нужность, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний Чистяков провел четыре матча за «Зенит» и забил один гол. Контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2025 года.