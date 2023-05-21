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Гафин — о прощании с Йокановичем: «Обсудили деловые моменты, пожелали удачи»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о прощании Славиши Йокановича с командой.

— Как выглядело прощание руководства с главным тренером?

— Ничего особенного не было. Обсудили деловые моменты по расставанию, пожелали друг другу удачи.

— Как оцените тот факт, что он не попрощался с командой?

— Он взрослый человек. Он выбирает свою линию поведения. Если бы я был на его месте, наверно, я бы поступил иначе. Но он взрослый опытный человек, поступил таким образом. Нужно думать не о том, как кто-то с кем-то попрощался. Нужно думать о будущем.

Славиша Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 54-летний серб был отправлен в отставку.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
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20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
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21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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П
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Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Спартак

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