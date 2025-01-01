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Сегодня, 19:11

Дмитрий Андреев: «Желаю «Оренбургу» сохраниться в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как отпраздновал Новый год.

«Отпраздновал в кругу семьи, — цитирует Андреева «РБ Спорт». — Традиционно, душевно. Со всеми родственниками увиделись, повспоминали. Ничего не загадывал. Пусть сын и дочка загадывают. Мы же будем работать — все будет хорошо. Что бы пожелал «Оренбургу» в 2025 году? «Оренбургу» пожелаю сохраниться в РПЛ. Российскому футболу — вернуться на международную арену».

Андреев покинул «Оренбург» по ходу нынешнего сезона, после того как был отстранен Российским футбольным союзом (РФС) от футбольной деятельности на год за оскорбление судей.

«Оренбург» после 18 туров чемпионата России занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
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