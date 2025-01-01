Радченко: «Такой клуб, как «Спартак», должен бороться в РПЛ за самые высокие места»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о результатах красно-белых в первой части сезона-2024/25 РПЛ.

«Этот отрезок чемпионата для красно-белых прошел так же нестабильно, как и для «Зенита». «Спартак» медленно начал чемпионат, игры были, можно сказать, провальные, но концовка получилась очень сильная. Создалось впечатление, что Станкович, наконец, нашёл оптимальные варианты и схемы игры, связки игроков. Поэтому в концовке первой половины чемпионата «Спартак», наверное, был лучше всех.

«Спартак» может устроить грандиозную распродажу? Смотря что хочет клуб и какие задачи ставил перед сезоном. Если перед сезоном ставились самые высокие задачи, вряд ли он будет кого-то продавать. Такой клуб, как «Спартак», должен бороться за самые высокие места», — приводят слова Радченко Metaratings.ru.

«Спартак» с 37 очками замыкает тройку лидеров чемпионата России. «Краснодар» с 39 баллами занимает первое место, «Зенит» — второй.