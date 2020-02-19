Аленичев пожелал Семину закончить карьеру в 80 лет

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об Юрии Семине, с которым «Локомотив» может не продлить контракт следующим летом.

— Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин находится под прессингом, могут не продлить контракт. Как смотрите на это?

— По-моему, у Юрия Палыча (Семина) и с предыдущим гендиректором были некоторые трения. Он — опытнейший и авторитетный мужик, он все видел, все прошел. Думаю, что у него в «Локомотиве» все под контролем. Захотят с ним продлить контракт или нет — зависит уже не от него и не от фанатов «Локомотива», которые его очень любят, как и он их. Тем не менее, не исключено, что летом вместо него будет другой тренер. Я всегда уважал, уважаю и буду уважать Юрия Палыча как специалиста и как человека, потому что я у него начинал играть, еще в чемпионате Союза. Отношусь к нему с огромным уважением и желаю ему закончить тренерскую карьеру в «Локомотиве» в том возрасте, в котором он захочет. Скажем, лет в 80. (Евгений Белоусов)