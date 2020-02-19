Дмитрий Аленичев: «Близок ли «Спартак» при Тедеско к спартаковскому футболу? Нет, конечно!»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о футболе красно-белых при Доменико Тедеско.

— То, что «Спартак» показывал при Тедеско, близко к спартаковскому футболу?

— Нет, конечно! О чем вы говорите? Прессинг — это сейчас модно. Прессинг присутствует во всех командах. «Спартак» с чем связан? Первое — чтобы у футболиста была культура паса. Этого не было допущено, откровенно говоря. Сейчас рано делать какие-то выводы, вот когда пройдут первые 3-4 официальных матча чемпионата плюс кубковый матч с ЦСКА, то можно будет что-то говорить. Ну, и сделать глобальный вывод в конце мая. (Евгений Белоусов)

«Спартак» после 19 туров занимает 10-е место с 22 очками в турнирной таблице РПЛ.