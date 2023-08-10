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Сегодня, 19:34

Динияр Билялетдинов: «У «Урала» меньше мастерства, чем у «Спартака», но ему есть что предложить»

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Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов оценил игру красно-белых на старте сезона.

«Спартак» много пропускает, — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова. — В атаку неплохо играют. Найдут баланс красно-белые, будет здорово».

Также эксперт предположил, как пройдет пятничная встреча 4-го тура РПЛ с «Уралом».

«Урал» — не подарок. Они никому не уступают в самоотдаче, в организованности. Единственное, у «Урала» меньше мастерства, чем у «Спартака», но екатеринбуржцам тоже есть что предложить. Они неплохо используют стандарты», — отметил Билялетдинов.

В трех стартовых турах «Спартак» набрал 9 очков из 9 возможных, у «Урала» — 7 очков.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

 

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
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Ростов – Рубин
 - : -
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 - : -
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Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
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