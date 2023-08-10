Динияр Билялетдинов: «У «Урала» меньше мастерства, чем у «Спартака», но ему есть что предложить»

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов оценил игру красно-белых на старте сезона.

«Спартак» много пропускает, — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова. — В атаку неплохо играют. Найдут баланс красно-белые, будет здорово».

Также эксперт предположил, как пройдет пятничная встреча 4-го тура РПЛ с «Уралом».

«Урал» — не подарок. Они никому не уступают в самоотдаче, в организованности. Единственное, у «Урала» меньше мастерства, чем у «Спартака», но екатеринбуржцам тоже есть что предложить. Они неплохо используют стандарты», — отметил Билялетдинов.

В трех стартовых турах «Спартак» набрал 9 очков из 9 возможных, у «Урала» — 7 очков.