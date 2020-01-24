«Динамо» сбило цену на Комличенко почти на 1,5 миллиона евро

Сегодня нападающий «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко проходит медосмотр в московском «Динамо». Если со здоровьем форварда все в порядке, то в субботу он должен подписать контракт с бело-голубыми до лета 2024 года.

По данным «СЭ», бело-голубым удалось сбить цену на форварда почти на 1,5 миллиона евро. Изначально «Млада Болеслав» запрашивала за трансфер около 5 миллионов, что не устраивало москвичей. Чехи аргументировали повышение стоимости по сравнению с летом (3,7 миллионов) дебютом в сборной России.

Кроме того, на сайте Transfermarkt.de цена футболиста за последние полгода возросла на 2 миллиона евро — с 3,5 до 5,5 миллионов евро. Однако «Динамо» в результате довольно длительных переговоров удалось сбить стоимость до приемлемых 3,5 миллионов евро. (Константин Алексеев)