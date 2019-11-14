«Динамо» и «Сочи» сыграют на стадионе «Фишт»

Во время паузы на матчи сборных «Динамо» проведет мини-сбор в Сочи, где сыграет с одноименным клубом на стадионе «Фишт».

Напомним, сбор пройдет в период с 13 по 16 ноября на учебно-тренировочной базе «Сочи».

Матч пройдет в субботу, 16 ноября, и начнется в 12.30.