«Динамо» и «Сочи» сыграют на стадионе «Фишт»
19:08
Во время паузы на матчи сборных «Динамо» проведет мини-сбор в Сочи, где сыграет с одноименным клубом на стадионе «Фишт».
Напомним, сбор пройдет в период с 13 по 16 ноября на учебно-тренировочной базе «Сочи».
Матч пройдет в субботу, 16 ноября, и начнется в 12.30.
Контрольный матч с @pfcsochi, который состоится в субботу в 12.30, пройдёт в итоге на стадионе «Фишт». По договорённости между тренерами обеих команд видеотрансляции игры не будет #ДинамовСочи pic.twitter.com/lzG2B9alFv— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) November 14, 2019
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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