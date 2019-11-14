РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Динамо» и «Сочи» сыграют на стадионе «Фишт»

19:08

Во время паузы на матчи сборных «Динамо» проведет мини-сбор в Сочи, где сыграет с одноименным клубом на стадионе «Фишт».

Напомним, сбор пройдет в период с 13 по 16 ноября на учебно-тренировочной базе «Сочи».

Матч пройдет в субботу, 16 ноября, и начнется в 12.30.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир