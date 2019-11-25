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Денисов и Данченко восстановятся к матчу с «Ахматом»

13:39
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Игроки «Рубина» Виталий Денисов и Олег Данченко восстановятся к матчу 18-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба.

Футболисты получили травмы во встрече с «Зенитом» (1:2). Денисов из-за повреждения после матча отправился в больницу на скорой помощи, Данченко был заменен в середине второго тайма.

Матч между «Ахматом» и «Рубином» пройдет в Грозном 30 ноября.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191125/1561555056.html

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