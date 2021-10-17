Глушаков рассказал о своем состоянии после пропуска матчей сборной России
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своем самочувствии после пропуска матчей сборной России в отборе к ЧМ-2022.
— Как тебе сегодня матч?
— Турнирная таблица не дает расслабиться. Каждое очко — на вес золота.
— Как твое здоровье? Полностью ли ты восстановился?
— Нет, не полностью. Если бы восстановился полностью, отыграл бы весь матч. С каждым днем состояние все лучше и лучше становится. Пока чувствую небольшой дискомфорт. Рисковать нет смысла.
— Что было в сборной? Ты то приезжал, то уезжал.
— Иногда дискомфорт пропадал, поэтому и тренировался. Будем разбираться, сухожилие ли это или мышца.
Ранее «Химки» обыграли «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ. Подмосковный клуб поднялся на 13-е место в таблице. Грозненцы занимают 11-е место.
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