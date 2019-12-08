Денис Глушаков: «Непростой год. Всем известная история выматывала эмоционально»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1) и 2019 года. По словам футболиста, его вымотала «известная история». Скорее всего, он имеет в виду развод с женой Дарьей.

«Досадно так заканчивать футбольный год. «Уфе» быстро удалось забить, они сразу закрылись у своих ворот, мы старались, но так и не смогли забить, — написал Глушаков в Instagram. — Хочу сказать огромное спасибо болельщикам «Ахмата» — команда чувствует вашу поддержку, она так важна для нас, и мы будем делать все, чтобы исправить ситуацию весной и порадовать вас красивым футболом и победами.

Для меня лично это был, мягко говоря, непростой год. Всем известная история выматывала эмоционально. Потом были травмы, поэтому хорошую физическую форму набирал не сразу — только в последних матчах чувствовал былую силу. Очень много важных очков «Ахмат» потерял на самых последних минутах. Мы сами себя поставили в такое положение, сами из него и будем выходить. Сезон не закончен, и впереди у нас много тяжелой работы. 8 января выходим из отпуска и будем усиленно трудиться на зимних сборах, чтобы достойно сыграть весной".