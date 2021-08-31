Де Бур считает, что Тила неправильно использовали в «Спартаке»

Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур рассказал, что думает о полузащитнике «Фейеноорда» Гусе Тиле, арендованном у «Спартака».

— Гус Тил сейчас в аренде в «Фейеноорде». В Москве он играл ниже своего уровня, а в этом сезоне уже забил семь мячей в девяти матчах и получил вызов в сборную. Что с ним происходит? — вопрос Де Буру.

— Всегда нужно обращать внимание на окружение — на команду и на тренера, который знает, как тебя использовать. Например, Донни ван де Бек после перехода в «Манчестер Юнайтед» редко выходит в стартовом составе, однако он все еще остается хорошим футболистом. Похожая история в мои времена была с Яри Литманеном — он был классным игроком, но проявлял свои лучшие качества в соответствующей команде. Это Роналду и Месси можно дать мяч — и они решат исход игры. А я говорю именно о командных футболистах. Тил — работоспособный игрок, отличный парень, у него нет звездной болезни или чего-то подобного. В «Фейеноорде» работает Арне Слот — тренер, который прекрасно знаком с Тилом по АЗ. И он использует его верно. Тил в каждом матче ускоряется на 60 метров с мячом, создает опасность. В этом его сила.

— То есть в «Спартаке» его использовали не так, как нужно?

— Да, разумеется. Когда покупаешь футболиста, то должен понимать его лучшие качества. Никто не будет ставить Мбаппе в полузащиту. Тут то же самое.

«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022