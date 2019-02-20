Дарья Валитова: "Саша улыбается всегда. Внутренне он скрывает боль и страх"

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" настаивает, что ее муж часто улыбается, потому что пытается скрыть боль и страх, которые он испытывает.

Напомним, что Кокорин с младшим братом Кириллом, детским футбольным тренером Александром Протасовицким и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.

– Ухмылка? Да, есть такое у него. Кто не знает, Саша улыбается всегда. Внутренне он скрывает боль и страх. Пытается держаться в сложной ситуации.

Я знала всегда, что он помогает людям, нуждающимся в деньгах. Саша такой человек, он никогда публично не говорит о финансовой поддержке. Это сыграло ему в минус. Он делает это не для своего эго. Делает искренне. Масштабно и ежемесячно. Иногда вижу какие-то переводы, а он мне говорит: "Я делаю это искренне, если это мошенники, то это на их совести", – сказала Валитова в эфире программы "Прямой эфир".