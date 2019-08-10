Данни назвал лучшего игрока, с которым играл в "Динамо"

Перед матчем 5-го тура чемпионата России "Динамо" – "Зенит" португальский полузащитник Данни, игравший за обе команды, в интервью "СЭ" назвал лучшего игрока, с которым играл в московском клубе.

– Лучший игрок "Динамо", с которым играли?

– В "Динамо" у меня была возможность поиграть со многими классными футболистами, причем как российскими, так и зарубежными. С кем-то сдружился, с другими были менее близкие отношения. В "Динамо" у меня была возможность играть вместе с великим защитником Леандро Фернандесом. Он мой большой друг до сих пор. Не могу не назвать Хохлова, Семшова, Кержакова, Смертина. Все они классные. Потом были португальцы: Коштинья, Манише, Дерлей, Жорже Рибейру. У нас всегда подбиралась довольно сильная команда. Помните, даже Тиагу Силва приезжал, он с нами работал на предсезонных сборах. К сожалению, ему помешала болезнь. Но уже тогда бразилец казался очень перспективным, а сейчас он топовый игрок. (Юлия Яковлева)

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