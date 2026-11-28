«Зенит» разгромил ЦСКА в гостях, Глушенков оформил дубль

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ — 4:1.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Дублем в составе петербургской команды отметился Максим Глушенков, еще один гол — на счету Луиса Энрике. Первый мяч в свои ворота забил защитник ЦСКА Мохамед Аззи.

Автором единственного гола ЦСКА в матче стал Данил Круговой.

«Зенит» набрал 34 очка и поднялся на первое место в таблице. У идущего вторым московского «Динамо» (32 очка) есть игра в запасе. ЦСКА остался пятым с 26 очками.

В следующем туре «Зенит» 5 декабря примет «Балтику», а ЦСКА в этот же день в гостях сыграет с «Родиной».