ЦСКА завершил первый зимний сбор в Испании

ЦСКА завершил первый зимний сбор, который проходил в Кампоаморе, сообщает официальный Twitter армейского клуба. В сообщении говорится, что некоторые игроки останутся в Испании на три дня для отдыха, а остальные возвращаются в Москву.

Напомним, что в заключительном контрольном матче на сборе в Испании ЦСКА обыграл австрийский ЛАСК.