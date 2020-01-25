ЦСКА завершил первый зимний сбор в Испании
18:21
ЦСКА завершил первый зимний сбор, который проходил в Кампоаморе, сообщает официальный Twitter армейского клуба. В сообщении говорится, что некоторые игроки останутся в Испании на три дня для отдыха, а остальные возвращаются в Москву.
Напомним, что в заключительном контрольном матче на сборе в Испании ЦСКА обыграл австрийский ЛАСК.
Первый сбор позади ? Часть игроков останутся на три выходных в Испании, остальные летят в Москву #Кампоамор2020?? pic.twitter.com/N6oPqBjWfP— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 25, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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