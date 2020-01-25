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ЦСКА завершил первый зимний сбор в Испании

18:21
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ЦСКА завершил первый зимний сбор, который проходил в Кампоаморе, сообщает официальный Twitter армейского клуба. В сообщении говорится, что некоторые игроки останутся в Испании на три дня для отдыха, а остальные возвращаются в Москву.

Напомним, что в заключительном контрольном матче на сборе в Испании ЦСКА обыграл австрийский ЛАСК.

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