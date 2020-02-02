ЦСКА сыграет дополнительный контрольный матч на сборе в Испании

ЦСКА на официальном сайте сообщил, что команда проведет пять контрольных матчей на сборе вместо четырех.

Еще одна игра состоится днем 5 февраля против испанского клуба «Ориуэла». Вечером того же дня армейцы сыграют с «Норшелланном».