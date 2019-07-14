ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения

ЦСКА в своем официальном Twitter поздравил бывшего игрока и тренера команды Сергея Игнашевича с днем рождения. Сегодня ему исполняется 40 лет.

С текущего сезона Игнашевич возглавляет московское "Торпедо" в ФНЛ. В двух стартовых матчах нового чемпионата его команда одержала "сухие" победы.

Победа и дерево. Игроки "Торпедо" дарят подарки Игнашевичу на юбилей