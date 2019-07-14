ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения

ЦСКА в своем официальном Twitter поздравил бывшего игрока и тренера команды Сергея Игнашевича с днем рождения. Сегодня ему исполняется 40 лет.
С текущего сезона Игнашевич возглавляет московское "Торпедо" в ФНЛ. В двух стартовых матчах нового чемпионата его команда одержала "сухие" победы.
Победа и дерево. Игроки "Торпедо" дарят подарки Игнашевичу на юбилей
Сегодня день рождения отмечает легендарный защитник #ЦСКА Сергей Игнашевич. Поздравляем! pic.twitter.com/yXmLLvFBah— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 14, 2019
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