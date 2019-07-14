Победа и дерево. Игроки "Торпедо" дарят подарки Игнашевичу на юбилей

Сегодня одному из лучших футболистов в истории России Сергею Игнашевичу – 40 лет.

Эту дату в России не принято отмечать шумно. Обычно юбиляр празднует 40-летие в кругу семьи. Так же поступит и Сергей Игнашевич – об этом он сказал корреспонденту "СЭ" накануне, после встречи с "Балтикой" (2:0).

Эта игра стала для него первой официальной домашней в качестве главного тренера "Торпедо". Только дома, на Восточной улице, команда не смогла сыграть из-за запрета полиции. У полицейских нет уверенности, что рядом со стадионом из-за начавшейся стройки зрители будут чувствовать себя в безопасности.

Тем не менее, "Торпедо" чувствовало себя в Сокольниках – туда перенесли игру – как дома и спокойно разобралось с "Балтикой" (2:0). Игнашевич сказал, что победа – лучший подарок.

Но по нашей информации, это еще не все. Команда подарит тренеру еще и… дерево. Говорят, игроки подошли к такому выбору ответственно, консультировались с женой Сергея Натальей.

Построил дом, вырастил сыновей, посадил дерево. Следующая цель – вывести "Торпедо" в премьер-лигу?